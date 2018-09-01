Арбитраж ООН принял решение о двух этапах рассмотрения жалобы Украины против РФ

Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге решил рассмотреть возражения России в вопросе юрисдикции по иску Украины против Российской Федерации, отложив рассмотрение по существу.

Об этом говорится в процессуальном приказе суда, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Речь идет о производстве относительно убытков, которые Россия нанесла Украине за нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года после аннексии Крыма.

В МИД объяснили, что разделение рассмотрения дела произошло из-за требования Российской Федерации. Россия отрицала сам факт того, что Украина имеет право жаловаться на Россию по этим вопросам в данный трибунал. "Вместо того, чтобы ответить по сути дела Украины, Российская Федерация 22 мая 2018 года подала свои возражения относительно юрисдикции Трибунала, что допускается регламентом Трибунала", - прокомментировали это решение в МИД Украины.

Согласно обычной практике трибунал решил рассматривать возражения РФ, прежде чем рассматривать дело по существу.

Ожидается, что решение относительно юрисдикции будет принято ориентировочно через год. В МИД считают, что имеют все шансы победить на этом этапе. "Украина не считает, что юрисдикционные возражения Российской Федерации являются обоснованными или что они будут приняты Трибуналом", - отметили в МИД Украины.

Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, что подтверждает суверенитет Украины над Крымским полуостровом. Как отметили в МИД, это возражение явно неправильно толкует иск Украины.

Другие юрисдикционные возражения России в МИД также считают необоснованными. "Министерство иностранных дел готово ответить на все возражения Российской Федерации перед Трибуналом. Украина считает, что Российская Федерация должна и будет привлечена к ответственности за дерзкое нарушение международного морского права", - подчеркнули в ведомстве.

Украина 19 февраля подала свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.