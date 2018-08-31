Финансовые новости
- |
- 31.08.18
- |
- 03:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море
23:23 30.08.2018 |
США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українськi Новини.
"Мы призываем Россию прекратить притеснения международных перевозок в Азовском море и Керченском проливе", - сказано в нем.
Согласно сообщению, с апреля Россия задерживает сотни коммерческих судов, и в последние недели она остановила минимум 16 коммерческих судов, которые пытались добраться к украинским портам.
США расценивает действия России по препятствование морском транзита как еще один пример ее кампании с целью подрыва и дестабилизации ситуации в Украине, а также пренебрежение международными нормами.
Отмечается, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.
Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко намерен созвать в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для рассмотрения вопросов прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, а также защиты интересов Украины в акватории Азовского моря.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд на закрытом заседании приостановил введение в действие ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября, - Зубко
|Россия не является лидером по инвестициям в Украину – эксперт
|Осенние старты. Порошенко решил оставить Тимошенко без «нового курса»
|Вся беглая рать. Зачем Медведчук включил Портнова в избирательную гонку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море
|Украина договаривается с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки
|Украинский МИД подготовил пакет документов для денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ - Климкин
|Осенние старты. Порошенко решил оставить Тимошенко без «нового курса»
|Вся беглая рать. Зачем Медведчук включил Портнова в избирательную гонку
|Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко
|Нацсовет по телевидению вынес предупреждение телеканалу NewsOne за популяризацию страны-агрессора
Это интересно
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях
|Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки
|Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения
|Исследование: угроза скрытого майнинга возросла на 956% с первой половины 2017 года
|Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз
|Представлен смартфон Oppo Realme 2
|Xiaomi представила умную газовую колонку за $130