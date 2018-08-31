США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українськi Новини.

"Мы призываем Россию прекратить притеснения международных перевозок в Азовском море и Керченском проливе", - сказано в нем.

Согласно сообщению, с апреля Россия задерживает сотни коммерческих судов, и в последние недели она остановила минимум 16 коммерческих судов, которые пытались добраться к украинским портам.

США расценивает действия России по препятствование морском транзита как еще один пример ее кампании с целью подрыва и дестабилизации ситуации в Украине, а также пренебрежение международными нормами.

Отмечается, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко намерен созвать в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для рассмотрения вопросов прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, а также защиты интересов Украины в акватории Азовского моря.