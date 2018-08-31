Украина договаривается с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки

Министерство обороны Украины готовит к подписанию соглашение между Кабинетом министров и НАТО о реализации проекта трастового фонда по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Вчера на заседании правительства было принято решение о подписании этого соглашения украинской стороной. Нам осталось подписать его только со стороной НАТО", - сказал начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров.

Он добавил, что предварительно проект соглашения согласован со странами Альянса. После подписания указанного документа появится трастовый фонд, который будет помогать уничтожать самодельные взрывные устройства и очищать территорию Украины от взрывоопасных предметов.

Программа НАТО помощи Украине через трастовые фонды действует еще с 2000-х годов, однако после агрессии России в 2014 году альянс начал новый этап помощи в нескольких дополнительных сферах, таких как кибербезопасность и модернизация командования.

Общий бюджет действующих в Украине проектов трастовых фондов НАТО составляет почти 40 млн евро.