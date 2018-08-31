Украинский МИД подготовил пакет документов для денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ - Климкин

Министерство иностранных дел Украины подготовил пакет документов для денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Мы его обработали. В ближайшее время внесём его формально", - сказал глава МИД журналистам в четверг в Киеве.

Министр отметил, что Россия нарушила "практически все положения этого Договора, включая преамбулу".

"В следующие дни вы уже услышите: мы его непосредственно внесём на рассмотрение", - отметил министр.

П.Климкин добавил, что срок действия Договора завершается и "не может быть и речи о том, чтобы он продлевался".

Как сообщалось, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала процедуры прекращения действия Договора.

Ранее, в апреле сего года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что договор о дружбе и сотрудничестве с РФ до сих пор действует, потому что в нем РФ признает территориальную целостность Украины и обязывается не нападать на украинское государство. "Поведение РФ в течение этих четырех лет - это (его - ИФ) прямое нарушение... Мы сейчас имеем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ, как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушение международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственное нарушение двустороннего соглашения - т.н, большого договора между Украиной и Россией", - пояснила она.

При этом И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что, "очевидно, время его проходит", однако договор может быть автоматически обновлен, если стороны придут к такому согласию.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно ст.40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

