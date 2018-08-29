Чалый рассказал, какое военное оборудование Украина запрашивает у США

Украина подала запрос в официальный Вашингтон касаемо покупки систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - отметил он.





Также Чалый сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Посол добавил, что соответствующий запрос был озвучен на "наивысшем и высоком уровне", а именно на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Валерий Чалый отказался озвучивать, ссылаясь на засекреченность информации.

Напомним, в марте Государственный департамент США одобрил продажу летального оружия Украине, в том числе и 210 ракет и пусковых установок Javelin по расчетной цене в 47 млн долларов и 37 командно-пусковых установок.

В мае госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.