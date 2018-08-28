МИД исключает денонсацию договора с Россией по Азовскому морю

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль исключает денонсацию украино-российского договора по использованию Азовского моря, поскольку это повредит интересам Украины.

Об этом Министерство иностранных дел сообщило в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"О денонсации договора с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос" - говорится в сообщении со ссылкой на слова Зеркаль во время встречи с украинскими дипломатами.

Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной пограничной службы в апреле-августе российские пограничники задержали прохождение в украинские порты около 150 иностранных судов в Азовском море.

Украина считает, что эти действия России направлены на дестабилизацию украинской торговли в Азовском море.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, комментируя эту ситуацию, заявил, что Россия готовится начать военно-экономическую блокаду Азовского моря.