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МИД исключает денонсацию договора с Россией по Азовскому морю
16:38 27.08.2018 |
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль исключает денонсацию украино-российского договора по использованию Азовского моря, поскольку это повредит интересам Украины.
Об этом Министерство иностранных дел сообщило в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"О денонсации договора с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос" - говорится в сообщении со ссылкой на слова Зеркаль во время встречи с украинскими дипломатами.
Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной пограничной службы в апреле-августе российские пограничники задержали прохождение в украинские порты около 150 иностранных судов в Азовском море.
Украина считает, что эти действия России направлены на дестабилизацию украинской торговли в Азовском море.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, комментируя эту ситуацию, заявил, что Россия готовится начать военно-экономическую блокаду Азовского моря.
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