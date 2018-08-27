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Болтон видит прогресс Украины в вопросе интеграции в НАТО
07:39 27.08.2018 |
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон отмечает прогресс Украины в вопросах интеграции в НАТО.
"Администрация Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа по принятию в члены НАТО. Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация (президента США Дональда Трампа - ИФ) активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом Украина выполнит условия, как политические, так и военные. Но есть прогресс", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Дж.Болтон отметил, что США и Украина имеют тесные связи.
"Я считаю, НАТО продемонстрировало за время своего существования, что это стабилизирующая оборонная сила в Европе, которая не допускает агрессию и присоединяется к миру и безопасности Североатлантического региона", - указал советник президента США.
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