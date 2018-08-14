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Осенью снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3
10:22 14.08.2018 |
Канадская компания PGW Defense Technologies готовится передать украинским военнослужащим снайперские винтовки на сумму около $770 тысяч. Об этом сообщил владелец компании Росс Спагруд.
Украинские военные получат винтовки LRT-3 50-го калибра (12,7 мм) под патрон .50 BMG. Инструкторы компании обучат военных использовать и обслуживать винтовки.
Спагруд анонсировал поступление LRT-3 на вооружение ВСУ осенью.
LRT-3 - почти аналог Barrett M107A1, которые уже поставлены в Украину около года назад. Вес - около 11,5 кг, длина с откинутым прикладом - 1333 мм (ширина 63 мм), со сложенным - 1104 мм (ширина 127 мм), в магазине - пять патронов. Эффективная дальность стрельбы - около 1,8 км.
18 июня представитель Консервативной партии Канады Джеймс Безан предложил передать Украине партию летального оружия на $9,5 млн, которая предназначалась для иракских курдов.
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