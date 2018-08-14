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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год в объеме $717 млрд, $250млн которого будут потрачены на помощь Украине

23:14 13.08.2018 |

Политика, Мир

 

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет на 2019 год, церемония прошла на военной базе Форт-Драм (штат Нью-Йорк).

Ранее проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год размером в $717 млрд поддержал сенат США.

Американская пресса отмечала, что проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

Меры в отношении России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.

Кроме этого, проект закона запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности США.

"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", - заявлял ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.

"Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" санкционирует выделение Министерству обороны США $250млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе $50млн должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

В документе подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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