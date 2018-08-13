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Глава киберполиции: постоянно фиксируем атаки из России
08:42 13.08.2018 |
Украинская киберполиция постоянно фиксирует и предупреждает кибератаки с территории России.
Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник департамента киберполиции Нацполиции Сергей Демедюк.
"Мы фиксируем вместе с СБУ, с Государственным специальной связью, другими субъектами кибербезопасности в Украине постоянные, регулярные киберинциденты, которые совершаются с территории Российской Федерации. Они несут как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на получение информации. Мы обнаруживаем ее, анализируем. Нам удается заранее устанавливать, отражать, локализовать эти киберинциденты", - говорит Демидюк.
По его словам, координирует работу ведомств киберцентр, созданный на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также выявлять кибернападения Украине помогают международные партнеры: в частности, Великобритания, Германия, Польша и Австралия. Вместе с тем, отметил Демедюк, любое сотрудничество с Россией пока отсутствует.
"У нас проблема остается - это наш агрессор - Российская Федерация, с которым мы полностью не сотрудничаем. В некоторой степени это азиатские страны, которые еще ограничено оказывают такое сотрудничество. Со всеми другими странами - это европейские, американские страны, Австралия, Япония - мы работаем в режиме реального времени, даже, я скажу, в реальном. Поэтому фактически мы получаем информацию в любое время суток", - добавил он.
По его данным, целью атак было нарушение стратегически важной инфраструктуры, дестабилизация обстановки в Украине.
Ранее в департаменте киберполиции Нацполиции сообщили, что с начала 2018 года зарегистрировано более 4000 уголовных правонарушений в сфере противодействия киберпреступности, которые сопровождают украинские правоохранители.
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