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Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудят возможность автокефалии украинской церкви
22:11 06.08.2018 |
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудит с вселенским патриархом Варфоломеем предоставление независимости Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в понедельник, 6 августа, представители Константинопольского патриархата. Встреча состоится в Стамбуле 31 августа.
В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ автокефалию. Это обращение поддержали депутаты Верховной рады.
По мнению парламентариев, издание указа об автокефалии поможет преодолеть разделение церкви, уже много лет существующее в Украине. В свою очередь главы поместных православных церквей выступили против подобного шага, считая его угрозой безопасности страны и единству церкви. В мае в Константинопольский патриархат были переданы подписи верующих, выступивших против автокефалии.
В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.
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