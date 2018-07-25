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Азербайджан отказал Украине в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады Найема (БПП) Саитова
16:31 24.07.2018 |
Азербайджан отказал Украине в выдаче Магомед-Амин Саитова, подозреваемого в избиении депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передают Українськi Новини.
"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - сообщил он.
При этом Енин уверяет, что Генпрокуратура сделала все возможное для задержания Саитова.
Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля группа чеченцев напала на Найема в центре Киева из-за конфликта на дороге.
Полиция задержала 3 подозреваемых, еще один подозреваемый, Саитов, который непосредственно ударил депутата, вылетел в Баку (Азербайджан).
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