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Минюст объясняет отсрочку подачи в ЕСПЧ иска против России переговорами об освобождении украинских политзаключенных по дипломатическим каналам
14:17 18.07.2018 |
Министерство юстиции объясняет отсрочку подачи в Европейский суд по правам человека очередного иска против России переговорами об освобождении украинских политзаключенных по дипломатическим каналам.
Об этом журналистам сказал министр юстиции Павел Петренко, передают Українськi Новини.
Он отметил, что иск уже написан и в ближайшие недели будет подан.
"Подачу отсрочили, рассчитывая, что удастся договориться об освобождении украинцев по дипломатическим каналам", - сказал Петренко.
По его словам, иск касается преследования Россией граждан Украины по национальному признаку.
Также министр отметил, что в сентябре планируется подать еще 1 иск в ЕСПЧ против России по поводу нарушения прав человека на Донбассе.
Как сообщали Українськi Новини, ЕСПЧ объединил иски Украины против России относительно Донбасса и Крыма.
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