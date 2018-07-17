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Порошенко приказал ВСУ унять Россию в Азовском море
09:42 17.07.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины принять достаточные меры, чтобы остановить российские провокации по блокировке вхождения кораблей в украинские порты Азовского моря.
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины принять достаточные меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения кораблей в украинские порты на Азовском море.
Об этом Глава государства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе. И на сегодняшний день мной были отданы соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины, чтобы мы предприняли достаточные меры, чтобы остановить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива", - сказал он.
Президент отметил, что Россия использует для этих атак "захваченный и незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным там Черноморским флотом в захваченном Севастополе"
"Мы не будем с этим мириться. Если мы, украинцы, не защитим нашу землю, то ее никто не защитит", - заявил Порошенко.
Вместе с тем, он напомнил, что обеспокоенность ситуацией в Азовском море была также включена в декларацию Саммита НАТО - "и это означает, что Украина не одна удостоверяет о эти провокационные действия".
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