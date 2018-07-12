НАТО подтвердило, что в будущем Украина присоединится к Альянсу

В Североатлантическом альянсе подтверждают поддержку решений, принятых на саммите в Будапеште 2008 года, согласно которым Украина в будущем может стать членом НАТО.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

"На фоне обновленных стремлений Украины к ее членству в НАТО, Альянс поддерживает свои решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах", - говорится в документе.

В заявлении союзники призвали Украину использовать все доступные инструменты под эгидой Комиссии Украина-НАТО, в частности Годовую национальную программу.

Союзники также приветствовали значительный прогресс в осуществлении реформ в Украине, в частности, принятие украинским парламентом закона "Об Антикоррупционном суде" и закона "О национальной безопасности".

Как сообщалось, декларация саммита НАТО в Брюсселе подтвердила евроатлантические стремления Украины.