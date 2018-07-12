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Суд ЕС отменил санкции против Андрея Клюева, введенные в 2017 году
Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против экс-главы Администрации президента Андрея Клюева в марте 2017 года.
Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
Суд постановил аннулировать решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года об ограничительных мерах, направленных против лиц и компаний, введенных с учетом ситуации в Украине.
Это решение суда не отменяет нынешнее решение Совета ЕС о продлении замораживания активов против Клюева, поэтому он остается под европейскими санкциями минимум до 6 марта 2019 года.
Месяц назад Европейский суд принял решение об отмене санкций ЕС, введенных в 2017 году, против бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова. Однако Арбузов тоже остается в действующем санкционном списке.
Напомним, брат Андрея Клюева, бывший народный депутат Сергей Клюев, первым среди соратников экс-президента Виктора Януковича добился в Европейском суде снятия действующих санкций ЕС.
Санкции, введенные против него в 2017 году, были сняты в феврале 2018 года, то есть за месяц до завершения их срока действия.
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