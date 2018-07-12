Венгрия не отступит от блокирования сближения Украины с НАТО – Сийярто

Венгрия не будет поддерживать сближение Украины с НАТО, пока Киев не прекратит наступление на венгерское меньшинство.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, говорится в сообщении венгерского ведомства.

Он отметил, что Венгрию возмущает тот факт, что политика высшего уровня в Украине становится платформой для экстремистов из антивенгерскими идеями.

Сийярто заявил, что страна, которая говорит о европейские и евроатлантические стремления не может позволять себе ультра националистические, направленные против меньшинств идеи.

"Венгрия четко дала понять, что никоим образом не может поддержать сближение Украины (с НАТО) пока ситуация в этой сфере не улучшится. Венгрия продолжит защищать венгерское меньшинство, пока Украина не предоставит ему юридические гарантии", - заявил министр.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО подтвердил, что на саммите Альянса не будет принято решение о включении Украины в формата Партнерства усиленных возможностей.

Столтенберг не подтвердил, но и не опроверг утверждение депутата Анны Гопко о том, что решение о этот устав заблокировала Венгрия, зато посоветовал Украине развивать сотрудничество в имеющихся форматах.