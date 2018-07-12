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Столтенберг о венгерской блокаде Украины: придется фокусироваться на том, что есть
Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что на саммите Альянс не будет принято решение о включении Украины в формат партнерства усиленных возможностей.
Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в Брюсселе в рамках саммита НАТО, в ответ на вопрос украинского депутата Анны Гопко.
"Я не жду решения о партнерстве усиленных возможностей на этом саммите, но я знаю, что мы подтвердим поддержку в адрес Украины", - сказал он.
Столтенберг не подтвердил, но и не опроверг утверждение Гопко о том, что решение об этом статусе заблокировала Венгрия, зато посоветовал Украине развивать сотрудничество в имеющихся форматах.
"Есть много других инструментов. У нас есть Годовой национальный план, Комиссия Украина-НАТО, Комплексный пакет помощи, трастовые фонды. Есть много разных путей сотрудничества с Украиной, и нам стоит сфокусироваться на том, что есть, а Украине - сфокусироваться на реформах", - отметил он.
На прошлой неделе глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что НАТО пока не готово пригласить Украину к программе для особых партнеров Enhance Opportunity Program.
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