Столтенберг о венгерской блокаде Украины: придется фокусироваться на том, что есть

Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что на саммите Альянс не будет принято решение о включении Украины в формат партнерства усиленных возможностей.

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в Брюсселе в рамках саммита НАТО, в ответ на вопрос украинского депутата Анны Гопко.

"Я не жду решения о партнерстве усиленных возможностей на этом саммите, но я знаю, что мы подтвердим поддержку в адрес Украины", - сказал он.

Столтенберг не подтвердил, но и не опроверг утверждение Гопко о том, что решение об этом статусе заблокировала Венгрия, зато посоветовал Украине развивать сотрудничество в имеющихся форматах.

"Есть много других инструментов. У нас есть Годовой национальный план, Комиссия Украина-НАТО, Комплексный пакет помощи, трастовые фонды. Есть много разных путей сотрудничества с Украиной, и нам стоит сфокусироваться на том, что есть, а Украине - сфокусироваться на реформах", - отметил он.

На прошлой неделе глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что НАТО пока не готово пригласить Украину к программе для особых партнеров Enhance Opportunity Program.