Венгрия не будет блокировать заявление НАТО-Украина-Грузия, но заблокирует двусторонние решения

Венгрия продолжит блокировать все встречи Украина и НАТО на высшем уровне из-за закона об образовании, но не блокировать заявление по итогам встречи НАТО-Украина-Грузия.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом саммита НАТО, сообщает сайт венгерского ведомства.

"Венгерская позиция по Украине остается неизменной. Венгерское правительство не позволит созывать любые встречи на высшем уровне или на уровне министров на уровне Украина-НАТО и будет ветировать все общие, двусторонние заявления НАТО и Украиной", - сказал Сийярто

Министр заявил, что правительство Венгрии будет блокировать стремление Украины к евроатлантической интеграции, "пока Украина не прекратит лишать меньшинства своих прав и не вернет права, которых они были лишены".

"Правительство Венгрии не будет применять свое право вето в отношении саммита по безопасности Черноморского региона, который будет проводиться с участием Грузии и Украины, или в связи с совместным заявлением, которое будет выпущено после встречи", - добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.

Сийярто недавно публично предполагал, что до завершения саммита Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса относительно статуса Украины.

Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такой резкой смены своей позиции.