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Парубий надеется на введение единой электронной карточки депутата осенью 2019
15:37 05.07.2018 |
Председатель Верховной Рады надеется на введение единой электронной карточки депутата для входа в зал пленарных заседаний и голосования осенью 2019 года.
Об этом он сообщил в ходе стратегии электронного парламентаризма, передают Українськi Новини.
"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме, и чтобы она полностью заработала осенью следующего года", - сказал он.
По словам Парубия, данная карточка позволит обеспечить персональное голосование депутатов.
Как сообщали Українськi Новини, в марте фракции и группы Верховной Рады обсудили введение единой электронной карточки депутата для входа в зал пленарных заседаний и голосования.
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