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Совет ЕС решил продлить экономические санкции против России на 6 месяцев
07:43 02.07.2018 |
Совет Европейского Союза решил продлить экономические санкции против России на 6 месяцев.
Об этом говорится в сообщении Совета ЕС в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"Лидеры ЕС договорились о продлении срока действия экономических санкций против России на 6 месяцев", - говорится в нем.
Также было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря 2017 года Совет ЕС продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2018 года.
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