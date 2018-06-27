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НАПК выявило нарушение в е-декларации Супрун за 2016
12:40 27.06.2018 |
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушение в электронной декларации исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016 год.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАПК.
По его словам, в среду агентство приняло решение о результатах полной проверки е-деклараций Супрун.
В частности НАПК установило, что в декларации за 2016 год Супрун и ее супруг не указали в декларации полученные доходы в размере 13,8 тыс. гривен.
Оснований для привлечения Супрун к ответственности нет, она должна будет подать исправленную декларацию.
Также НАПК полностью проверило декларацию и. о. министра за 2017 год, в ней нарушений не выявлено.
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