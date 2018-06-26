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Информация об агентстве
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации экс-главой НБУ Гонтаревой
13:53 26.06.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело о возможных недостоверных сведениях в декларации бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня, передают Українські новини.
Отмечается, что в марте детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
В ходе досудебного расследования детективы НАБУ получили, в частности доступ к документам авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".
Как сообщали Українські Новини, Гонтарева не получала от НАПК информации о нарушениях в е-декларации за 2016.
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