НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации экс-главой НБУ Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело о возможных недостоверных сведениях в декларации бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня, передают Українські новини.

Отмечается, что в марте детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ получили, в частности доступ к документам авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".

Как сообщали Українські Новини, Гонтарева не получала от НАПК информации о нарушениях в е-декларации за 2016.