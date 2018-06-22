Александр Куць назначен новым главой Донецкой ОВГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куця.

Глава государства представил его в новой должности в г.Краматорск Донецкой области в пятницу.

"Во время выбора нового главы военно-гражданской администрации я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру", - сказал П.Порошенко, представляя нового главу Донецкой ОВГА

Президент подчеркнул, что А.Куць с первого дня агрессии России на Донбассе был в зоне АТО в составе боевых групп.

Президент также поблагодарил предыдущего главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского за работу.

Ранее П.Порошенко своим указом назначил А.Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в августе 2017 года. Ранее А.Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.

Как сообщалось, 13 июня президент Украины подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.