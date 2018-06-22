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Александр Куць назначен новым главой Донецкой ОВГА
14:48 22.06.2018 |
Глава государства представил его в новой должности в г.Краматорск Донецкой области в пятницу.
"Во время выбора нового главы военно-гражданской администрации я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру", - сказал П.Порошенко, представляя нового главу Донецкой ОВГА
Президент подчеркнул, что А.Куць с первого дня агрессии России на Донбассе был в зоне АТО в составе боевых групп.
Президент также поблагодарил предыдущего главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского за работу.
Ранее П.Порошенко своим указом назначил А.Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в августе 2017 года. Ранее А.Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.
Как сообщалось, 13 июня президент Украины подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.
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