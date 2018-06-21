Аудит НАБУ будет проведен в октябре-декабре, - Жебривский

Аудитор Национального антикоррупционного бюро Павел Жебривский заявляет, что аудит работы бюро будет проведен в октябре-декабре текущего года.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу", передают Українськi Новини.

"На формирование процедурных и технических вещей надо где-то 1,5 месяца. Я думаю, что на октябрь-ноябрь-декабрь можно ожидать отчет аудиторов НАБУ", - заявил он.





В то же время Жебривский отметил, что необходимо решить вопрос с финансированием работы аудиторов, регламентом их работы и выделением помещения.

Экс-губернатор Донецкой области подчеркнул, что лично готов работать бесплатно и уровнем оплаты аудитора НАБУ не интересовался.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Президент Петр Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.