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Аудит НАБУ будет проведен в октябре-декабре, - Жебривский
23:11 20.06.2018 |
Аудитор Национального антикоррупционного бюро Павел Жебривский заявляет, что аудит работы бюро будет проведен в октябре-декабре текущего года.
Об этом он сказал в интервью "5 каналу", передают Українськi Новини.
"На формирование процедурных и технических вещей надо где-то 1,5 месяца. Я думаю, что на октябрь-ноябрь-декабрь можно ожидать отчет аудиторов НАБУ", - заявил он.
В то же время Жебривский отметил, что необходимо решить вопрос с финансированием работы аудиторов, регламентом их работы и выделением помещения.
Экс-губернатор Донецкой области подчеркнул, что лично готов работать бесплатно и уровнем оплаты аудитора НАБУ не интересовался.
Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Президент Петр Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.
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