Аудитор НАБУ Жебривский отрицает нарушение закона при своем назначении

Аудитор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павел Жебривский отрицает, что при его назначении на должность было нарушено законодательство.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу", передают Українськi Новини.

Жебривский отрицает информацию, обнародованную директором НАБУ Артемом Сытником, о том, что его кандидатура не соответствует требованиям ст. 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"В правоохранительных органах у меня есть опыт работы, в прокуратуре - небольшой, но тоже есть опыт. А что касается международных организаций то на самом деле с 2007 по 2012 я был членом межпарламентской ассамблеии ОБСЕ от Украины", - заявил он.





При этом Жебривский уверен, что указ Президента о его назначении будет обжалован в суде.

Кроме того, он подчеркнул, что Сытник не должен был комментировать его назначение и заявлять о нарушении закона.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Президент Петр Порошенко назначил бывшего донецкого губернатора Жебривского аудитором НАБУ.