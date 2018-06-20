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Порошенко назначил аудитором НАБУ Жебривского
23:01 19.06.2018 |
Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.
Об этом говорится в указе Президента №169 от 19 июня, передают Українськi Новини.
"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в нем.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщали Українськi Новини, 13 июня Порошенко уволил донецкого губернатора Жебривского.
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