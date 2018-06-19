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НАБУ начало «трясти» нардепа Вилкула
13:54 19.06.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула.
Соответствующая постановление Соломенского суда Киева обнародована вчера, 18 июня, сообщает Depo.иа.
По информации НАБУ, Вилкул в течение 2015-2016 годов пользовался домом и земельными участками в пгт Козин Киевской области, однако не отразил это имущество в декларациях.
В частности, речь идет о доме на 378,7 кв. м и два земельных участка площадью 0,34 га и 0,15 га, которые зарегистрированы на бывшую тещу парламентария Марию Кондратюк.
Эта недвижимость в декабре 2006 года после приобретения была передана в ипотеку Альфа-Банку на сумму 900 тыс. долларов.
Сам же Вилкул за этот период декларировал собственное недвижимое имущество в Днипре и Кривом Роге. В Киеве он указывал лишь срочное пользование номером на 25,8 кв.м. в отеле Национальный. По версии сыщиков, он мог проживать в доме в Козине и не декларировал его.
Суд предоставил доступ детективам НАБУ к документам "Альфа-Банка", а именно: ипотечного договора по дому экс-тещи Вилкула с приложениями, дополнениями, дополнительными договорами и другими документами.
Напомним, 21 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула за нецелевое использование земельных участков.
За месяц до этого, 19 апреля, Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов, среди которых - Александр Вилкул и Дмитрий Колесников.
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