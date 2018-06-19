НАБУ начало «трясти» нардепа Вилкула

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Соответствующая постановление Соломенского суда Киева обнародована вчера, 18 июня, сообщает Depo.иа.

По информации НАБУ, Вилкул в течение 2015-2016 годов пользовался домом и земельными участками в пгт Козин Киевской области, однако не отразил это имущество в декларациях.

В частности, речь идет о доме на 378,7 кв. м и два земельных участка площадью 0,34 га и 0,15 га, которые зарегистрированы на бывшую тещу парламентария Марию Кондратюк.

Эта недвижимость в декабре 2006 года после приобретения была передана в ипотеку Альфа-Банку на сумму 900 тыс. долларов.

Сам же Вилкул за этот период декларировал собственное недвижимое имущество в Днипре и Кривом Роге. В Киеве он указывал лишь срочное пользование номером на 25,8 кв.м. в отеле Национальный. По версии сыщиков, он мог проживать в доме в Козине и не декларировал его.

Суд предоставил доступ детективам НАБУ к документам "Альфа-Банка", а именно: ипотечного договора по дому экс-тещи Вилкула с приложениями, дополнениями, дополнительными договорами и другими документами.

Напомним, 21 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула за нецелевое использование земельных участков.

За месяц до этого, 19 апреля, Луценко заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов, среди которых - Александр Вилкул и Дмитрий Колесников.