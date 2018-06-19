Финансовые новости
- |
- 19.06.18
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США не меняют позицию по Крыму - Госдеп
07:43 19.06.2018 |
Политика США в отношении Крыма остается неизменной, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что американский президент Дональд Трамп считает полуостров российским.
"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга для журналистов.
По его словам, американские санкции в отношении РФ по Крыму "будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине".
Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Д.Трамп заявил другим мировым лидерам в ходе саммита G7 в Канаде, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.
Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Куратор «Дитрих» и смерть Авакова-младшего: Что за шпионский триллер придумал «заказчик» Бабченко
|Страховщики готовят автовладельцам сюрприз - подорожание ОСАГО
|Курс доллара на межбанке 18 июня неожиданно подняли на новый психологический уровень
|План Медведчука. Почему Кравчук снова захотел прямых переговоров с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко подал в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда
|Куратор «Дитрих» и смерть Авакова-младшего: Что за шпионский триллер придумал «заказчик» Бабченко
|США не меняют позицию по Крыму - Госдеп
|План Медведчука. Почему Кравчук снова захотел прямых переговоров с Путиным
|День сурка. Почему путинский куратор ОРДЛО получил второй шанс
|Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск
Это интересно
|Google и JD.com хотят создать розничную инфраструктуру следующего поколения
|ЦРУ не может подтвердить или опровергнуть, что владеет информацией о Сатоши Накамото
|Киберполиция накрыла сеть фейковых криптообменников
|Sharp встроит прозрачные NFC-антенны в экраны дисплеев
|Xiaomi Insait Joy - умный футбольный мяч ценой $47 со встроенным процессором и беспроводной зарядкой
|Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
|«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной