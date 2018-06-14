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Украину избрали в экономико-социальный совет ООН
Генеральная Ассамблея ООН в ходе голосования в среду избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОР) на период 2019-2021 гг.
Членство Украины в ЭКОСОР поддержали 176 государств, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем", - заявил после процедуры избрания постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
ЭКОСОР - один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Он уполномочен, в том числе, созывать специальные заседания по чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера. В состав Совета входят 54 государства-члена ООН.
Как уточнили в Постоянном представительстве Украины при ООН, в 2019 году ЭКОСОР будет сосредоточиваться на "развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержке малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата".
В последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОР на период 2010-2012 годов.
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