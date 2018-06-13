Кабмин поручил открыть дисциплинарное производство в отношении главы Госрезерва

Кабинет министров Украины на заседании 13 июня по инициативе первого вице-премьера – министра экономического развития и торговли Степана Кубива поручил открыть дисциплинарное производство в отношении главы Государственного агентства резерва (Госрезерв) Украины Вадима Мосийчука за несогласованные с первым вице-премьером командировки.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", непосредственной причиной для открытия такого производства стал недавний визит В.Мосийчука в Литву 23-25 мая, где он проводило консультации и переговоры по вопросам создания госрезерва нефти в Украине.

В поданных на заседание правительства документах отмечается, что Госрезерв 23 мая просил С.Кубива предоставить В.Мосийчуку отпуск на эти дни, однако в связи с нарушением сроков это заявление не было согласовано. Затем, 30 мая, Госрезерв пытался получить у первого вице-премьера разрешение на эту командировку, однако безрезультатно.

В документах указано, что с начала 2017 года В.Мосийчук девять раз был в командировках, в том числе четыре раза за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае), и каждый раз без разрешения первого вице-премьер.

"С.Кубив уже два года не дает мне ни командировок, ни отпусков, не согласовывает проекты документов по реформированию государственного резерва", – прокомментировал В.Мосийчук агентству "Интерфакс-Украина" это решение правительства.

Он заявил, что не был уведомлен о вынесении этого вопроса на заседание правительства.

Глава Госрезерва, назначенный на эту должность в июле 2015 года предыдущим правительством по инициативе тогдашнего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, отметил, что С.Кубив инициирует "незаангажированные" проверки Госрезерва и препятствует реализации его важных инициатив. В частности, по словам В.Мосийчука, законопроект №7543 "О стратегических резервах" удалось зарегистрировать в Верховной Раде в марте этого года с помощью народных депутатов, так как первый вице-премьер его не согласовывал.

"В целом его (С.Кубива – ИФ) действия направлены на увольнения меня как неугодного и не принимающего решения, которые носят коррупционные вещи. В частности, такие вопросы как застройка института ресурса, судебные баталии Госрезерва с "Сокаром" по вопросам невыделения денег МЭРТ на закупку топлива, по поводу аукциона по реализации зерна, где коррупционные риски составляют 25-30 млн грн, где мы судимся второй год, и прочее", – подытожил В.Мосийчук.

По его словам, о таких коррупционных рисках он уведомил Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщалось, правительство Украины в конце ноября 2016 года по инициативе С.Кубива уже вынесло предупреждение главе Госрезерва.