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Мама Ляшко задекларировала несколькомиллионную квартиру – «Наші гроші»
12:46 13.06.2018 |
Мать лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Любовь Ляшко оформила свидетельства о праве собственности на квартиру площадью 77 кв.м и 14-метровое машиноместо на столичном Печерске.
Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Сообщается, что новая недвижимость находится в новостройке по улице Евгения Коновальца, 36-Е.
Сейчас цены за квадратный метр в этом доме стартуют от 31 тысячи гривен, то есть примерная стоимость квартиры составляет 2,4 млн гривен.
Квартиру Любовь Ляшко купила в ноябре 2017 года, согласно информации из Реестра прав на недвижимое имущество, в эту квартиру и машиноместо инвестировали еще на этапе строительства, поэтому они могли обойтись ей дешевле.
Кроме того, в начале 2017 года Любовь Ляшко стала обладательницей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 млн гривен в новостройке по улице Бориса Гмыри 10/40.
В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 кв. м каждая в доме бизнес-класса на улице Евгения Коновальца, 36-В, но в следующем году все они были проданы и сейчас у нее осталось там лишь 13-метровое машиноместо.
Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановка под Киевом.
До выхода на пенсию Любовь Ляшко жила в селе Варва в Черниговской области, где работала оператором котельной на газоперерабатывающем заводе. Она никогда не обладала никаким бизнесом и ее доход составляет 1600 гривен пенсии в месяц.
Ранее программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" уже отслеживала состояние Олега Ляшко и его родственников.
Тогда отмечалось, что в 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации 2 га земли. Затем они были разбиты на более мелкие участки и часть из них продана под застройку. Сейчас у нее осталось 0,84 га. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом.
Сам народный депутат объясняет такие состояния матери "тяжелым трудом", что касается собственных средств, то радикал неоднократно не мог дать журналистам однозначного ответа, но заявлял, что имеет большую удачу в лотерее.
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