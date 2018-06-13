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Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА
12:38 13.06.2018 |
Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павла Жебривского по собственному желанию.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" после заседания в среду вице-премьер-министр Павел Розенко.
Как сообщалось, П.Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко.
9 июня 2018 года он подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении по собственному желанию и глава государства его принял.
Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в г.Краматорск.
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