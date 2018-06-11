НАБУ расследует возможное незаконное обогащение депутата Рады Остапчука («Відродження»)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение депутата Верховной Рады от группы "Партия "Відродження" Виктора Остапчука.

Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

По имеющейся у следствия информации, с 2013 года Остапчук вместе с женой фактически проживает в частном доме в Харькове, о чем он сообщил в своих электронных декларациях за 2015 и 2016 годы.

В ходе расследования у НАБУ возникла необходимость установить и подтвердить фактическое место проживания депутата с супругой.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к информации о мобильных номерах супругов за последние 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Печерский районный суд Киева закрыл дело о недекларировании депутатом Рады Геннадием Бобовым ("Відродження") 2,1 млн гривен дивидендов в связи с завершением сроков наложения административного взыскания.