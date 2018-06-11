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НАБУ расследует возможное незаконное обогащение депутата Рады Остапчука («Відродження»)
11:25 11.06.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможное декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение депутата Верховной Рады от группы "Партия "Відродження" Виктора Остапчука.
Об этом говорится в материалах Соломенского районного суда Киева, передают Українськi Новини.
По имеющейся у следствия информации, с 2013 года Остапчук вместе с женой фактически проживает в частном доме в Харькове, о чем он сообщил в своих электронных декларациях за 2015 и 2016 годы.
В ходе расследования у НАБУ возникла необходимость установить и подтвердить фактическое место проживания депутата с супругой.
Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к информации о мобильных номерах супругов за последние 3 года.
Как сообщали Українськi Новини, в марте Печерский районный суд Киева закрыл дело о недекларировании депутатом Рады Геннадием Бобовым ("Відродження") 2,1 млн гривен дивидендов в связи с завершением сроков наложения административного взыскания.
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