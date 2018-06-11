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Создана межпарламентская ассамблея Украины, Молдавии и Грузии
08:13 11.06.2018 |
В Киеве в субботу, 9 июня, подписано заявление о создании межпарламентской ассамблеи Украины, Молдавии и Грузии. Под документом стоят фамилии глав парламентов трех стран - Андрея Парубия, Андриана Канду и Ираклия Кобахидзе. Во время совместного брифинга Парубий назвал произошедшее событие "историческим". По его мнению, все три страны "ощутили на себе российскую оккупацию" и совместно "противостоят агрессии РФ", что делает задачи и цели трех стран "общими".
"Подписание этого документа закладывает фундамент для нового этапа отношений между нашими государствами", - полагает Парубий. Он также отметил, что Киев, Тбилиси и Кишинев выполняют программу "Восточное партнерство", которая определяет ключевую цель - вступление трех стран в Евросоюз. Спикер молдавского парламента Канду также считает, что перед участниками новой ассамблеи стоят "почти одинаковые вызовы. Вот почему для наших стран важно обмениваться опытом и знаниями в поиске решений, которые были бы полезны не для отдельно взятой страны, а для наших стран вместе".
Отношения с Россией обострены не только у Украины, но и остальных участников новой ассамблеи. В июне Конституционный суд Молдавии признал соответствующим конституции страны так называемый закон "о борьбе с российской пропагандой". В декабре парламент Молдавии принял поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию ряда передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, к числу которых относится и Россия.
Помимо этого, в конце мая 2018 года Тбилиси возложил на Москву ответственность за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года. "Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта", - подчеркнул адвокат Бен Эммерсон, представлявший Грузию на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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