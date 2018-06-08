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Канада увеличит размер помощи Украине
09:44 08.06.2018 |
Канада будет продолжать поддерживать Украину и увеличит размер помощи.
Об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан во время двусторонней встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренировок украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВС Украины", - заявил глава канадского оборонного ведомства.
Во время встречи речь шла о принятии решения о совместной обработке перечня вооружения, военной техники и оборудования, которое необходимо Украине для обороны и развития возможностей Вооруженных сил.
В апреле прошлого года Украина и Канада подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны. 13 декабря Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического стрелкового оружия (Automatic Firearms Country Control List).
Полторак ранее заявил, что в 2018 году Украина планирует закупить антиснайперские комплексы в Канаде.
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