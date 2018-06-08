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Порошенко пригласят на саммит НАТО - Столтенберг
Украинский президент Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель, но пока не известно для участия в каких форматах, кроме совещания по афганской миссии "Решительная поддержка", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока еще не решили, в каком формате будет проходить и какого рода будет эта встреча, но его пригласят, потому что мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Й.Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны альянса.
"Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен", - повторил генсек организации, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.
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