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Венецианская комиссия «довольна и счастлива» из-за решения ВР об Антикоррупционном суде
22:20 07.06.2018 |
Венецианская комиссия приветствует принятие закона об Антикоррупционном суде в Украине и считает этот шаг свидетельством продолжения реформ.
Об этом говорится в заявлении президента комиссии Джанни Букиккио.
"С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью - я узнал о сегодняшнем решении Верховной рады о принятии закона о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - говорится в заявлении.
"Я хотел бы поздравить членов Верховной рады с сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствовал принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла коррупции. Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции", - отметил Букиккио.
Он призвал всех причастных обеспечить быстрое формирование суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.
Напомним, 7 июня Верховная рада поддержала законопроект №7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к закону, членов Совета международных экспертов будет назначать Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.
Как пояснил в Facebook нардеп Мустафа Найем, принятый закон предусматривает, что международные эксперты будут играть решающую роль в назначении судей Антикоррупционного суда.
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