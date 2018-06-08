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Холодницкий прогнозирует передачу САП первых дел в Антикоррупционный суд в декабре - начале января 2019
18:50 07.06.2018 |
Специализированный антикоррупционный прокурор прогнозирует передачу САП первых дел в Антикоррупционный суд в декабре текущего года - начале января 2019 года.
Об этом он сказал в эфире телекомпании "Прямой", передают Українськi Новини.
"Этот суд может заработать реально, в лучшем случае, мои прогнозы - декабрь начало января - мы сможем направить первые производства", - сказал он.
По его словам, если этот суд будет выносить оправдательные приговоры, то это все-равно будет демонстрировать независимые решения.
Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде.
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