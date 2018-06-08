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Заместители Данилюка Буца и Марченко идут в отставку вслед за министром - источник
17:27 07.06.2018 |
Заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады в четверг уволить главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьера, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.
"Юрий Буца и Сергей Марченко уходят вслед за министром", - сказал он.
Ю.Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управление европейской интеграции.
С.Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.
Помимо них в Минфине есть первый заместитель Оксана Маркарова, которая с марта 2015 года занимала должность замминистра - руководителя аппарата, а теперь будет исполнять обязанности главы Минфина, а также госсекретарь Евгений Капинус и заместитель министра Андрей Градиль.
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