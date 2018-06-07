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Аваков за временный мораторий участия жителей Донбасса в выборах Рады и Президента после деоккупации
11:43 07.06.2018 |
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за введение временного моратория на 3-5 лет на участие жителей Донбасса в выборах в Верховную Раду и Президента после деоккупации этих территорий.
Об этом он сказал на Национальном экспертном форуме, передают Українські Новини.
"Мы должны наложить мораторий на их участие в избрании органов центральной власти. Они не должны участвовать в парламентских и президентских выборах 3-5 лет",- сказал он.
По его мнению, жителям этих территорий нужно "прийти в себя и успокоиться".
Также Аваков считает, что местные выборы должны проходить одновременно с деоккупацией территорий Донецкой и Луганской области.
Как сообщали Українськi Новини, Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.
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