Аваков за временный мораторий участия жителей Донбасса в выборах Рады и Президента после деоккупации

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за введение временного моратория на 3-5 лет на участие жителей Донбасса в выборах в Верховную Раду и Президента после деоккупации этих территорий.

Об этом он сказал на Национальном экспертном форуме, передают Українські Новини.

"Мы должны наложить мораторий на их участие в избрании органов центральной власти. Они не должны участвовать в парламентских и президентских выборах 3-5 лет",- сказал он.

По его мнению, жителям этих территорий нужно "прийти в себя и успокоиться".

Также Аваков считает, что местные выборы должны проходить одновременно с деоккупацией территорий Донецкой и Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.