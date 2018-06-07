Совбез ООН осудил нарушение режима прекращения огня в Украине

Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины и призвал соблюдать минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Совбеза, принятом в среду, 6 июня.Документ подготовила Франция при поддержке Германии , уточняет AFP.

Ему присвоен статус заявления председателя, что считается вторым по значимости официальным документом Совбеза после резолюции. Документ на заседании зачитывал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, который сейчас по ротации занимает пост председателя организации.

Совбез напомнил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц", - сказано в заявлении. Совбез призвал все стороны конфликта выполнить обязательства по разведению сил и вывести тяжелые вооружения, а также напомнил о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В тексте заявления указывается, что Совет Безопасности ООН полностью поддерживает резолюцию 2166 (2014), посвященную трагедии малайзийского "Боинга", сбитого при выполнении рейса MH17.

Это стало первым решением Совета Безопасности ООН по Украине с февраля 2015 года.

МИД РФ позднее приветствовал принятие заявления. "Считаем, что данное решение Совета пошлет важный международный сигнал в адрес Киева с целью побуждения его к исполнению взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении российского министерства. В заявлении Совбеза ООН, однако, речь идет о том, что свои обязательства должны исполнять все стороны конфликта.