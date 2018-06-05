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НАБУ и САП получили документы об израильском гражданстве депутата Рабиновича
13:27 05.06.2018 |
НАБУ и САП получили документы об израильском гражданстве депутата Рабиновича
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили от заявителей документы об израильском гражданстве депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича (фракция "Оппозиционный блок").
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"По документам, поданным заявителями, (израильское) гражданство подтверждается", - сказал собеседник.
Он отметил, что при этом официального подтверждения этого факта нет.
Источник добавил, что НАБУ и САП расследуют несколько дел о незаконном обогащении Рабиновича.
Депутат пока не давал своих показаний.
Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Рады Каплин (фракция "Блок Петра Порошенко") обнародовал подтверждающие израильское гражданство Рабиновича документы.
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