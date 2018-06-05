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Гройсман определяется, увольнять ли Данилюка
12:45 05.06.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман определится, совместимые ли действия министра финансов Александра Данилюка с должностью в Кабинете министров под его руководством.
Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова" 4 июня министр кабинета министров Александр Саенко.
"Мы сегодня (4 июня - ред.) собрали совещание министров. На этом совещании Данилюк признал отправления этого письма как свою ошибку, он сказал, что действовал эмоционально. И, наверное, он, скажем так, сгоряча это сделал. Сейчас, после этого разговора, премьер-министр определяется, совместимы такие действия Данилюка с его пребыванием в правительстве в качестве министра финансов. И премьер-министр будет определяться по этому вопросу", - сказал он.
Саенко добавил, что вопрос отставки Данилюка обсуждался на заседании правительства.
Напомним, Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.
Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.
Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.
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