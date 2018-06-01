Встреча «нормандской четверки» на уровне глав МИД пройдет в Берлине 11 июня - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил о достижении договоренности о проведении переговоров на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) 11 июня в Берлине.

"Вчера, и в течение последних недель, у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине", - сказал Х.Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Павлом Климкиным в пятницу в Мариуполе.

В свою очередь, П.Климкин проинформировал, что на заседании будут подняты вопросы, в частности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

П.Климкин отметил, что реальная миссия должна внести свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.