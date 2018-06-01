НАТО помогает Украине создать киберполигон ВСУ

В Украине в рамках трастового фонда Североатлантического альянса из киберзащиты создается киберполигон Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ Валентин Левчик на брифинге в Киеве.

По его словам, мощным практическим механизмом НАТО в сотрудничестве с Украиной являются трастовые фонды, которые используются для развития оперативных возможностей и содействия общей трансформации ВСУ.

«В настоящее время работают 8 таких фондов, 6 из которых были основаны во исполнение решений саммита НАТО в Уэльсе, в сентябре 2014 года, на фоне агрессии России против Украины», - заявил он.

В частности, по его словам, в настоящее время действуют трастовые фонды НАТО по логистике и стандартизации ВСУ; по модернизации системы связи и автоматизации управления войсками ВСУ, физической реабилитации (протезирование) военнослужащих, раненных в АТО. В рамках последнего в медицинских учреждениях государств НАТО проведено протезирование 11 участников АТО, обеспечена медицинская реабилитация 280 и обеспечена профессиональная реабилитация еще 13 военнослужащих. В рамках программы активной реабилитации «Возвращение к жизни» прошли реабилитацию 125 военнослужащих. Кроме того, оказана финансовая поддержка национальной команде Украины в международных соревнованиях «Игры непокоренных».

«Трастовый фонд НАТО по кибернетической защите. Здесь я хочу заметить, что ответственным органом государственной власти за реализацию проекта этого трастового фонда является СБУ, но в рамках этого трастового фонда Вооруженными силами реализуется пилотный проект по созданию киберполигона ВСУ. Интересный проект», - отметил Левчик.

Кроме того, добавил он, действуют трастовые фонды НАТО по созданию системы изменения военной карьеры на профессиональную гражданскую (социальная адаптация военнослужащих, психологической реабилитации участников АТО); по противоминной деятельности и противодействию самодельным взрывным устройствам; по утилизации в Украине легких вооружений, стрелкового оружия, обычных боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1.

«В ноябре 2017 года в соответствии с запросом Украины в задачи второго этапа трастового фонда по утилизации дополнительно включено направление по управлению физической безопасностью и менеджменту запасами боеприпасов», - отметил Левчик.

Также, по его словам, активно работает трастовый фонд по безопасному перезахоронению радиоактивных источников, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины выразили готовность к получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО и заявили о существенном прогрессе в достижении стандартов Нато.