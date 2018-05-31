Российский журналист Аркадий Бабченко жив

Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщила нацполиция Украины, жив. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что все произошедшее было частью специальной операции. Сам журналист выступил на пресс-конференции в СБУ.

Покушение на убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, заявил на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак. И организатор, и готовившиеся к убийству исполнители задержаны, добавил он. Само убийство, о котором стало известно накануне, было инсценировано.

Накануне украинская полиция сообщила, что на журналиста было совершенно покушение в его квартире в Киеве и что он умер в машине "скорой помощи".

Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ.





По его словам, дело расследовалось два месяца. Ему сообщили об этом месяц назад, пояснив, что "на него есть заказ", который должен выполнить гражданин Украины. "Я неплохо стою, слушайте", - пошутил он.





"Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов, - рассказал российский журналист, покинувший Россию в 2017 году. - Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России".

"Добыть эту фотографию могли только спецслужбы и только в паспортном столе", - добавил Бабченко и выдвинул версию о причастности к этому российских спецслужб.

Бабченко согласился принять участие в операции украинских спецслужб, которая предполагала сообщение о его убийстве. "Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели", - добавил он.

Бабченко извинился перед своими друзьями и женой за то, что им пришлось пережить после сообщения об убийстве: "Я друзей и коллег хоронил много раз и я знаю это чувство, когда приходится хоронить коллег".

"Я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся", - закончил свое выступление российский журналист.

Далее выступил генпрокурор Юрий Луценко, который заявил, что Украина - не место, где Росссия "может безнаказанно проводить теракты".

Российские власти накануне категорически отвергли подозрения в свой адрес, обвинив Киев в провокации.

"Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства вот так сотрясать воздух, русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного, беспристрастного расследования", - сказал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.