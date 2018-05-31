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Российский журналист Аркадий Бабченко жив
18:18 30.05.2018 |
Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщила нацполиция Украины, жив. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что все произошедшее было частью специальной операции. Сам журналист выступил на пресс-конференции в СБУ.
Покушение на убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, заявил на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак. И организатор, и готовившиеся к убийству исполнители задержаны, добавил он. Само убийство, о котором стало известно накануне, было инсценировано.
Накануне украинская полиция сообщила, что на журналиста было совершенно покушение в его квартире в Киеве и что он умер в машине "скорой помощи".
Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ.
По его словам, дело расследовалось два месяца. Ему сообщили об этом месяц назад, пояснив, что "на него есть заказ", который должен выполнить гражданин Украины. "Я неплохо стою, слушайте", - пошутил он.
"Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов, - рассказал российский журналист, покинувший Россию в 2017 году. - Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России".
"Добыть эту фотографию могли только спецслужбы и только в паспортном столе", - добавил Бабченко и выдвинул версию о причастности к этому российских спецслужб.
Бабченко согласился принять участие в операции украинских спецслужб, которая предполагала сообщение о его убийстве. "Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели", - добавил он.
Бабченко извинился перед своими друзьями и женой за то, что им пришлось пережить после сообщения об убийстве: "Я друзей и коллег хоронил много раз и я знаю это чувство, когда приходится хоронить коллег".
"Я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся", - закончил свое выступление российский журналист.
Далее выступил генпрокурор Юрий Луценко, который заявил, что Украина - не место, где Росссия "может безнаказанно проводить теракты".
Российские власти накануне категорически отвергли подозрения в свой адрес, обвинив Киев в провокации.
"Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства вот так сотрясать воздух, русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного, беспристрастного расследования", - сказал в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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