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Постпред США при ООН обвинила РФ в разжигании конфликта в Донбассе
07:58 30.05.2018 |
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в разжигании конфликта в Донбассе. Об этом она заявила во вторник, 29 мая, на первом в текущему году заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на востоке Украины.
"Несмотря на шитые белыми нитками опровержения, нет сомнений в том, что Россия является движущей силой в украинском конфликте", - подчеркнула Хейли.
Москва должна признать свою вину в размещении своих военнослужащих на востоке Украины, отметила она. Данные шаги Кремля предприняты не для защиты русскоязычного населения, "а для установления российского контроля" над украинскими территориями, убеждена постпред США.
По словам Хейли, Россия должна "положить конец аннексии Крыма" и урегулировать конфликт. Последнее Москва в состоянии сделать в одиночку, подчеркнула она.
Про "Бук" и язык ультиматумов
Еще одной темой, которую обсудили члены Совбеза стали результаты расследования крушения Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Представители Международной следственной группы 24 мая заявили, что установка "Бук", из которой была выпущена сбившая самолет ракета, принадлежала российским вооруженным силам. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.
Присутствовавший на заседании Совбеза глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал Москву признать результаты расследования и полноценно сотрудничать со следствием. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь ответил ему категоричным отказом: "С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено". Выводы Международной следственной группы российский дипломат назвал "беспочвенными".
"Акт терроризма" со стороны Москвы
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступавший последним, в ответ заявил, что совсем не удивлен подобной реакции Кремля, и назвал инцидент с малайзийским самолетом "актом терроризма".
Представитель нидерландской полиции Вилберт Паулиссен 24 мая сообщил, что "Бук", из которого стреляли в лайнер, по данным следствия, находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Ракета, по всей видимости, была произведена в 1986 году на заводе в подмосковном Долгопрудном. Следователи призвали всех, кто может знать, в какую часть была поставлена эта ракета, сообщить об этом на условиях полной конфиденциальности.
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