Управляющий директор ЕБРР поймал ТВ-канал Коломойского на фейке

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж (Francis Malige), который с 1 июня будет отвечать и за деятельность ЕБРР в Украине, уличил одну из программ телеканала "1+1" в распространении недостоверной информации.

На своей странице в соцсети Facebook он привел кадр из телерепортажа, на котором изображены жена и старший сын министра финансов Александра Данилюка в доме с камином и лепниной в качестве доказательства того, что глава Минфина купил себе квартиру в Лондоне за миллион долларов.

"Журналисты, которые его подготовили, имеют отменное чувство этики: они размыли лицо сына Ольги и Александра. Единственная проблема с этим блестящим журналистским расследованием: фотография-"доказательство" была сделана в Париже, в квартире моей семьи", - отметил Ф.Малиж.

Он подчеркнул, что точно знает, когда министр и его семья провели чудесный вечер с ним во время рождественских каникул.

"Камин и лепнина все еще в Париже, спасибо вам большое", - подытожил управляющий директор ЕБРР в заметке, озаглавленной "Fake news at work".

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в апреле опроверг информацию о наличии у него собственной или арендованной квартиры в Лондоне.

"1. Собственной квартиры в Лондоне не имею. 2. В аренде квартиры в Лондоне также не имею. 3. А вот конфликт с Коломойским (украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец телеканала "1+1" - ИФ) - имею", - прокомментировал тогда глава Минфина.

Ранее в сюжете программы "ТСН" на телеканале "1+1" появилась информация о приобретении А.Данилюком элитной квартиры в Лондоне.

В то же время, журналист телеканала 1+1 Дмитрий Святненко заявляет, что в репортаже нет ни одного слова, что фото, которое упоминает Ф.Малиж, сделано именно в лондонском доме.

"В нашем материале речь идет о том, что господин Данилюк в течение 2017 года размещал в сети свои личные фотографии, находясь в этом доме", - приводит его слова пресс-служба телеканала 1+1.

