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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной

15:50 25.05.2018 |

Политика, Мир

 Сергей Сидоренко / Европейская правда

Прошлой осенью, на пике "образовательного" конфликта с Венгрией, в Украине было распространено мнение, что все это - предвыборная пена. Мол, Орбан использует этот конфликт, выиграет выборы - и проблема растворится. Еще тогда профильные эксперты предупреждали: не стоит тешить себя пустыми надеждами.

Нет, выборы не решат спор. Корень проблемы - совсем в другом.

Правда, была слабая надежда на то, что конфликт ослабнет (но не исчезнет!) в случае смены главы венгерского МИД. Это могло стать признаком того, что Венгрия по крайней мере готова перейти от ультиматумов к переговорам с Киевом. Но и этого не произошло: "министр войны" Петер Сийярто сохранил свой пост.

А теперь - перешел в наступление.

Венгерское правительство официально инициировало пересмотр всего комплекса военной и политической помощи Украине со стороны Североатлантического альянса. К счастью, в НАТО не готовы идти на уступки - но вопрос все же появится в повестке дня, без этого наверняка не обойдется.

Главный вопрос правительства

Ровно неделю назад, 18 мая, в Будапеште состоялось первое, инаугурационное заседание обновленного правительства Венгрии.

От торжественной встречи министров, состоявшейся в пятницу вечером за сервированным столом, не ждали много решений. Собственно, так и произошло: по официальному сообщению правительства Венгрии, там утвердили лишь два документа: о распределении полномочий между ведомствами и... о давлении на Украину.

Это может показаться нелогичным, но это факт: в то время как для простых венгров украинский вопрос не входит в перечень первоочередных, правительство Орбана показательно рассматривает его как приоритетный.

 Торжественное заседание нового правительства, на котором нашлось время для "наказания Украины"

Спустя пять дней венгерское правительство опубликовало краткие тезисы своего обращения, принятого в пятницу.

В штаб-квартире НАТО в ответ на запрос "Европейской правды" сообщили, что генсек действительно получил данное письмо за подписью венгерского правительства. Один из партнеров дал ЕП ознакомиться с его полным текстом.

Документ под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был направлен генеральному секретарю Альянса, а также правительствам всех государств-членов. Этот документ - достаточно обширный как для межправительственного обращения. Даже если не учитывать подписи и перечисления адресатов, он занимает две страницы мелким шрифтом.

Главная идея, которую продвигает правительство Орбана: реформирование Украины провалилось.

Перечислив в обращении аргументы в пользу "провала Украины" (подробнее о них - чуть ниже), Венгрия пытается убедить союзников и руководство Альянса в том, что Запад должен изменить подходы к сотрудничеству с Киевом.

Прежде всего - в рамках НАТО.

Начав письмо с фразы "Несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи... правительство Украины не демонстрирует ни политической воли, ни способности реализовать содержательную программу реформ", Венгрия завершает его обращением к партнерам.

"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО следует адаптировать свою политику в отношении Украины к этим новым обстоятельствам", - подытоживает правительство Орбана.

Будапешт уже начал переговоры с союзниками по этому поводу. В среду Петер Сийярто встретился с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом. Как думаете, какая тема стала главной в переговорах с представителем западной сверхдержавы? Конечно же, статья 7 закона об образовании! И это не наше предположение, а официальное сообщение венгерского правительства.

"Венгрия высоко ценит помощь Соединенных Штатов в решении конфликта с Украиной, связанного с принятием законов, нарушающих права меньшинств", - сказал Сийярто после встречи. Председатель венгерского правительства подчеркнул, что хотел бы решить эту проблему до июльского саммита НАТО.

При этом у Венгрии как у члена Альянса вполне есть возможность предлагать внести свою идею о "новой политике НАТО в отношении Украины" в повестку дня саммита.

Шантаж как государственная политика

В правительственном обращении Венгрия пытается убедить союзников, что Украина представляет опасность для Альянса.

"Государство, которое уже неустойчиво, становится все более уязвимым к внешнему и внутреннему воздействию. Дошло до того, что Украина уже становится вызов для безопасности своих соседей, включая Венгрию", - говорится в письме

Будапешт в своем письме представляет Украину как failed state, несостоявшееся государство.

"Украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", - говорится в документе. Конечно, с такими государствами НАТО не следует, по мнению Венгрии, продолжать взаимодействие на привычном уровне.

А теперь - самое интересное.

Будапешт готов закрыть глаза на все это, при условии, что... Украина остановит выполнение языковой нормы закона "Об образовании" для меньшинств, представляющих государства-члены НАТО. Как приостановление действия одной нормы образовательного закона компенсирует все проблемы, описанные правительством Орбана - в обращении не уточняется.

Такой шантаж на государственном уровне не может не удивлять.

Но он есть, и к тому же - документально зафиксирован, что подтверждено на правительственном сайте.

К слову, стоит подробнее остановиться на аргументах Венгрии о том, почему от Украины не стоит ждать реформ.

Украинско-венгерский спор полон мифов и откровенных искажений; к сожалению, они стали привычными даже для правительственных документов, принимаемых в Будапеште (напомним о прошлогодней публикации "Хватит лжи: что не так в украинско-венгерском образовательном конфликте" - там приводятся очень наглядные примеры).

Новая инициатива Орбана не стала исключением.

Западные партнеры часто рассказывают, что сфера децентрализации является одним из примеров успешных реформ в Украине. Будапешт взялся убеждать их в обратном. "(Из-за коррупционного влияния) законопроекты о модернизации избирательной системы, децентрализации и экономических реформ (так в оригинале, без конкретизации!) никак не дойдут до второго чтения", - сказано в письме в НАТО.

Другой пример манипуляции в правительственном документе - мол, "из-за разворота реформ ЕС не предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи". Это не совсем правда. В прошлом году Брюссель действительно остановил программу МФП, но не из-за разворота (или отката) реформ, а из-за невыполнения четырех конкретных пунктов.

Это не полный перечень - на двух страницах правительственного обращения полно других сомнительных утверждений, вплоть до нарушения законом об образовании Соглашения об ассоциации с ЕС (?!).

Почему в документе, подготовленном правительством Венгрии, оказалось столько манипуляций? Вопрос остается открытым. Но в данном случае это даже поможет Украине, когда придется доказывать нашим западным партнерам, что обвинениям Будапешта не хватает реальных оснований.

Поддержка НАТО

Но хватит плохих новостей.

Венгерское правительство, конечно, умеет продемонстрировать настойчивость в дискредитации Украины. Но в НАТО решения - в том числе о пересмотре сотрудничества с Украиной - принимаются консенсусом.

А у Орбана вообще нет поддержки в Альянсе по этому вопросу. Скорее наоборот - союзники возмущены тем, что Будапешт использует площадку Альянса, чтобы шантажировать страну-партнера. Это мнение ЕП приходилось слышать от многих представителей западных стран.

Да и в самом Альянсе не рассматривают возможность пересмотра политики в отношении Украины.

Чиновник НАТО, подтвердивший получение офисом Столтенберга письма от Орбана, объяснил ЕП, никаких идей о радикальных переменах в отношениях с Киевом в повестке дня нет. "НАТО предоставляет Украине сильную политическую и практическую поддержку и не планирует менять эту ситуацию", - говорится в комментарии, предоставленном представителем Альянса в ответ на запрос ЕП.

В Брюсселе отметили, что не будут комментировать содержание венгерских предложений, но - в отличие от правительства Орбана - заверили, что видят прогресс реформ. Причем именно в тех сферах, которые Будапешт в своем "меморандуме" поставил под сомнение.

"В последние годы Украина провела существенные реформы в секторе безопасности и обороны, а также в таких сферах, как здравоохранение, образование и благополучие населения. Важно, чтобы Украина продолжала продвигаться по пути реформ", - отметили в Альянсе.

Следовательно, новая венгерская инициатива вряд ли несет реальную угрозу для Украины. По крайней мере, в ближайшее время.

Сложно сказать, на что рассчитывал Будапешт, инициируя такое обращение к Альянсу. Является ли это документом "длинного" действия, к которому Орбан вернется впоследствии; последуют ли новые шаги, которые сейчас просто не приходят в голову. Предусмотреть дальнейшие действия венгерского правительства в этой ситуации вряд ли возможно.

Но можно с уверенностью утверждать: венгерский МИД, во главе которого остается Петер Сийярто, не готов отступить от языка ультиматумов в отношениях с Украиной. А значит, шансы на разрешение конфликта остаются призрачными.
 

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